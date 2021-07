Jaime Antunes: «Luís Filipe Vieira tem falado com alguns vice-presidentes do Benfica»

Jaime Antunes, vice-presidente do Benfica, assumiu este sábado, em declarações ao programa Liga D'Ouro, da CMTV, que tem estado em contacto com Luís Filipe Vieira, antigo presidente das águias.





"O agora ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, tem falado com alguns vice-presidentes do Benfica. Tem falado, inclusive, comigo. Já me coloquei à sua disposição para ajudá-lo, a título pessoal. Na qualidade de vice-presidente, a minha lealdade é para com o Benfica", revelou.O atual vice-presidente dos encarnados enalteceu ainda a coragem de Rui Costa em assumir a liderança do Benfica "num momento muito difícil" para o clube, afirmando que o ex-jogador podia, "se quisesse", ser presidente até ao final do mandato."Rui Costa teve uma grande coragem em assumir a presidência do Benfica. Teve grande coragem em dizer que precisamos de dois ou três meses e que depois partimos para eleições. Rui Costa podia ser presidente até ao final do mandato se quisesse. Isto nunca foi discutido porque Rui Costa não quis. Assumiu-se num momento muito difícil do Benfica", terminou.