Jaime Antunes: «Não queremos uns estatutos à medida do atual presidente do Benfica» Vice-presidente do Benfica garantiu que "em tempo oportuno" irá ser submetido o documento à aprovação dos sócios





• Foto: Luís Manuel Neves