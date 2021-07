Jaime Antunes passa a vice-presidente efetivo do Benfica

Em consequência da demissão de Luís Filipe Vieira, Jaime Antunes subiu a vice-presidente efetivo da Direção do Benfica. Além de Rui Costa, o economista e gestor de empresas, de 67 anos, e Rui do Passo foram caras novas da lista de Vieira concorrente à Direção nas eleições de outubro de 2020. Ambos surgiram como suplentes. Agora que se oficializou a saída do ex-presidente, a vaga foi preenchida pelo primeiro suplente, no caso Jaime Antunes, adversário de Vieira nas eleições de 2003.