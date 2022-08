Jair Tavares e Ronaldo Camará reagem a publicação de Diego Moreira e adeptos não se calam

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Diego Da Silva Moreira Jr ‍?? (@diegzyyy)

Diego Moreira recorreu este domingo às redes sociais, um dia depois do empate entre Benfica B e Ac. Viseu (1-1) na jornada inaugural da Liga Sabseg, para destacar o facto de ter integrado a segunda equipa das águias no encontro, mesmo depois de ter realizado toda a pré-temporada às ordens de Roger Schmidt."Só há um Benfica, na equipa A ou na equipa B", escreveu o jovem de 18 anos.Recorde-se que Roger Schmidt marcou presença no Benfica Campus para assistir ao embate , estando particularmente atento, precisamente, aos elementos que integraram a pré-época da equipa principal como António Silva, Martim Neto e o próprio Diego Moreira.De resto, a publicação do extremo das águias contou ainda com respostas de Jair Tavares e Ronaldo Camará - que recentemente deixaram o Benfica - que não foram bem recebidas pelos adeptos, com várias ofensas à mistura.