Jan Vertonghen "feliz" no Benfica: «É o que sempre quis»

Jan Vertonghen está no Benfica há um ano e meio e não poderia estar mais contente na Luz. Em declarações ao canal de Twitch do Tottenham, o seu antigo clube, o defesa belga assume-se feliz nas águias e diz ter encontrado aquilo que procurava quando decidiu deixar os spurs. Para o futuro está tudo em aberto, mas por agora a vontade é cumprir o contrato que lhe resta (válido até 2023)."Encontrei uma mentalidade diferente, muito focada no futebol. É o que sempre quis. Quando saí do Tottenham queria um clube com ambição, tal como o Tottenham, que jogasse na Europa e na Champions, como ainda estamos aqui. Queria ganhar troféus e viver um estilo de vida diferente, uma língua diferente... Era o que queria. Estou muito feliz e as minhas crianças também. Estou num bom sítio. Ainda tenho um ano e meio de contrato e depois logo vemos", disse o defesa belga, de 34 anos, numa conversa integrada na verdadeira maratona solidária que os spurs fizeram na plataforma Twitch.O futuro ainda está em aberto e Vertonghen assume que um dia poderá voltar ao Tottenham. "Nunca se sabe. Ainda falo com antigos colegas. Tive aí um bom tempo. As coisas estão a mudar no clube em termos de equipa técnica, mas a base está aí e espero um dia voltar. E ver o que posso fazer pelos spurs", assumiu o belga, que momentos antes havia assumido sentir falta do ambiente que se vivia nos spurs - pese embora garante estar "num lugar muito bom" e "muito feliz na vida" no Benfica.