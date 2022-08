Jan Vertonghen: «Sinto-me bem, tenho a sorte de poder jogar ao mais alto nível na Europa»

Ao Tottenham calhou em sorte uma outra equipa portuguesa: o Sporting.

Jan Vertonghen foi convidado pelo site do Tottenham para falar sobre a ex-equipa e que gostaria de encontrar os londrinos na Europa mas abordou também o presente. O central belga, de 35 anos, garantiu estar em bom momento, mesmo com o futuro incerto na Luz e a um ano de acabar o contrato."É um arranque empolgante de temporada, com muito por jogar. São bons tempos. A idade não me está a afetar. Ok, talvez esteja um pouco! Tenho a sorte de poder jogar ao mais alto nível na Europa. Espero poder jogar mais um par de anos. É assim que me estou a sentir e veremos como vai correr esta temporada", reiterou em declarações ao site do Tottenham, clube que defendeu durante oito temporadas.Numa entrevista publicada a 15 minutos do arranque do sorteio da Liga dos Campeões, o experiente defesa garantiu também que gostaria de encontrar os spurs na melhor prova de clube da UEFA. "Só espero que possamos encontrar-nos. Seria ótimo, algo especial. Joguei contra todos os meus ex-clubes. Seria bom jogar contra o Tottenham", frisou Vertonghen que conta apenas uma presença oficial pelo Benfica em 2022/23.