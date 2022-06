Javi García anuncia final de carreira: «Veremo-nos em breve»

Javi García anunciou esta quarta-feira o final de carreira como futebolista. O agora ex-jogador espanhol prepara-se para assumir funções de técnico-adjunto no Benfica, tal como Record avançou . "Veremo-nos em breve", escreveu o antigo médio através da conta pessoal de Instagram, onde partilhou uma longa mensagem.Javi, de 35 anos, passou por Real Madrid, Benfica, Betis, Osasuna, Manchester City, Zenit e acabou a carreira no Boavista, após 18 temporadas como jogador."Serei sempre grato a todos os treinadores e companheiros de equipa que se cruzaram no meu caminho e que deixaram a sua marca em mim. Sem dúvida, uma das maiores satisfações que o meu tempo no mundo do futebol profissional me dá é o número de amigos e pessoas boas que conheci durante todos estes anos e que são para a vida. Quero também recordar todos os clubes que tive a honra de representar: Real Madrid, Osasuna, Benfica, Manchester City, Zenit, Betis e Boavista, assim como a seleção espanhola, que tive oportunidade de defender. Obrigado a todos eles por tornarem realidade o sonho de uma criança de Murcia", vincou.A 7 de junho, Javi havia anunciado o adeus ao Boavista