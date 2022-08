Javi García e o convite de Rui Costa: «Decidi em janeiro que deixava de jogar, dois meses depois ligou-me»

Javi García concedeu uma entrevista à Rádio Marca onde recorda os últimos meses da carreira como jogador e os primeiros dias nas novas funções. O agora adjunto de Roger Schmidt mostrou-se primeiramente feliz por ver os encarnados perto de entrar na fase de grupos das Liga dos Campeões."Sabemos que falta um jogo. Foi um bom resultado como jogo fora. O Benfica procura sempre o melhor, que neste caso é a Liga dos Campeões. É o nosso lugar e temos de lutar por ele", constatou.Depois, sobre o convite das águias, Javi García explicou que tinha em mente acabar a carreira de futebolista aos 35 anos, enquanto jogador do Boavista. Não imaginava era arrancar as novas funções ao serviço do Benfica logo em 2022/23."A verdade é que foi uma coincidência. Em janeiro falei com a minha família e decidi que no final da temporada ia deixar o futebol. Dois meses depois, telefonou-me Rui Costa, o presidente. Temos uma relação muito boa do tempo em que fui jogador no Benfica. Na altura ele era diretor-desportivo. Mantivemos o contacto. Disse-me que pensava em mim e para mim foi uma grande notícia. Não esperava. Sabia que em Portugal tinha um pouco mais as portas abertas para poder começar noutros trabalhos mas isto foi demasiado. Sem pensar disse logo que sim, claramente. Quem está em Espanha não conhece realmente a dimensão do Benfica. Para terem uma ideia, o Benfica em Portugal é como o Real Madrid em Espanha", reiterou, passando a explicar que o facto de conhecer bem a Liga Bwin foi uma condição que se revelou decisiva para desempenhar as funções de treinador-adjunto de Schmidt."Estava a jogar há quase dois meses. Um ex-futebolista consegue estar dentro da cabeça dos jogadores em muitos momentos, a perceber perfeitamente o que pode estar a sentir. Neste caso, o treinador é alemão, é estrangeiro e era preciso ter alguém que jogasse aqui. Fiz quatro temporadas no Benfica e vão ter sempre assim alguém que conhece o campeonato. Não é muito conhecido e é bastante complicado. O clube tenta ter alguém para tentar ajudar o treinador em tudo o que precise", vincou o antigo internacional espanhol que começou a carreira no Real Madrid.Javi García não escondeu que o facto de Roger Schmidt não levar para a Luz uma equipa técnica extensa foi também benéfico para o seu ingresso no staff do alemão."Uma das principais razões pelas quais o Benfica me fez uma oferta é porque a equipa técnica do míster Roger Schmidt tinha muito pouca gente. Apenas trouxe um segundo treinador de campo que é mais jovem do que eu um ano. Veio um preparador físico e apenas outra pessoa mas que ‘nada’ tem a ver com futebol. Propuseram-me para o cargo porque iria ter a exigência no que se passava em campo. Quando um treinador traz muita gente com ele, a pessoa do clube passa um pouco ao lado. Neste caso não. Estamos muito bem. É rara uma situação assim. Há dois meses era jogador e agora estou a organizar treinos e a fazer o trabalho de treinador. É bastante diferente. Às vezes custa um pouco lidar com um grupo de 6 ou 7 ou 20 jogadores. Não é fácil até nos acostumarmos. Até agora tudo bem", referiu García.