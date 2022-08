Javi García: «Seguramente que o Enzo dentro de uns anos estará em grandes equipas»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Javi García está rendido a Enzo Fernández. O médio argentino foi contratado ao River Plate a 14 de julho e desde então que se impôs na primeira equipa das águias. O técnico-adjunto das águias acredita que na próxima temporada já poderá não jogar na Luz."Ele leva pouco tempo connosco mas só precisamos de o ver um dia ou dois… Que jogador! Tem 21 anos e joga com um jogador de 30. É incrível com gere os tempos de jogo sendo tão jovem. Desde o primeiro dia que leva a equipa às costas. Dá muitíssimo à equipa. Seguramente que dentro de um ano estará em grandes equipas", frisou o antigo jogador espanhol em declarações à Rádio Marca, dando conta também da qualidade de Gonçalo Ramos em 2022/23, um jogador muito pretendido em Inglaterra."A ver se aguenta esta época no clube. Fala-se muito de que possa sair. Ele é muito jovem, tem um potencial muito grande. É um avançado muito agressivo, mesmo que não seja tecnicamente muito diferenciado. Tem golo e quando se jogava na frente é o que se quer. Queremos que se marque golos e tem apenas 21 anos. É superagressivo e tem sempre a baliza na cabeça", constatou.