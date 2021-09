Jesus, a dificuldade de enfrentar o V. Guimarães e o 'aviso': «O mais importante não é o nome do adversário»

O Benfica defronta amanhã o V. Guimarães no Estádio D. Afonso Henriques (18 horas) e, esta sexta-feira, Jorge Jesus abordou a difícil deslocação desta jornada.





"Se é o jogo mais difícil nestas 7 jornadas? É fácil responder: o mais difícil é sempre o próximo. Mas o V. Guimarães é um clube difícil por várias questões, não só da equipa, mas também pelos seus adeptos. É uma demonstração da grandeza do V. Guimarães. Vai ser difícil mas para nós o mais importante não é o nome do adversário, mas sim acreditarmos que temos capacidade para ganhar, seja a quem for. Sabemos que vamos estar por baixo algumas vezes, mas temos de ter argumentos", afirmou em conferência de imprensa.E sublinhou: "O Benfica, como todas as equipas, tem de estar melhor em todos os jogos, semana a semana. É com essa ideia que trabalho, que os jogadores tentam cada vez mais partilhar as ideias do técnico e da equipa, para sermos mais fortes indivual e coletivamente. Às vezes não acontece como queremos, mas o Benfica é 100 por cento vitorioso no campeonato e queremos somar a 7.ª vitória contra o V. Guimarães, um adversário forte, com história no campeonato português. As equipas grandes são as que têm massa associativa além dos títulos, e o Vitória mais o Sp. Braga têm uma massa associativa muito fervorosa, com muita paixão pelo clube e pela cidade. É mais um obstáculo, vai ser um jogo difícil".Sobre Pepa, treinador dos vimaranenses que JJ já defrontou e venceu por seis vezes, não faltaram elogios ao técnico do Benfica."É um jovem treinador que tem alcançado bons posicionamentos na 1ª liga pelo seu trabalho: ninguém lhe deu nada, foi ele que conquistou os objetivos nos clubes onde esteve a trabalhar. É um treinador que gosta que as suas equipas tenham qualidade no jogo ofensivo, que gosta que os seus jogadores expressem todo o seu talento individual, com um futebol positivo e esses treinadores normalmente fazem carreira. Está numa grande equipa e de certeza que tem ambições para poder crescer".