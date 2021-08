Jesus adivinhou que lance de Waldschmidt ia dar golo: a explicação do gesto a Rui Pedro Braz

O Benfica bateu este sábado o Moreirense, por 2-1, na estreia das duas equipas para o campeonato. Durante o encontro, uma imagem da transmissão televisiva mostrou Jorge Jesus com o dedo em riste numa conversa com Rui Pedro Braz, diretor-geral para o futebol das águias, logo após o golo de Luca Waldschmidt, onde o treinador encarnado assinalava que tinha adivinhado que o lance do ponta-de-lança terminaria em golo. E assim foi. O camisola '10' das águias aproveitou um corte incompleto na grande área dos cónegos para deixar o Benfica mais confortável no marcador, vantagem que durou até ao momento em que Rafael Martins reduziu para o 2-1 final.