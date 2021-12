Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jesus: agora é Pizzi a treinar à parte e há 10 anos foi... Rúben Amorim O então médio benfiquista, atualmente treinador do Sporting, foi proibido de entrar nas instalações do clube no Seixal





• Foto: Paulo Calado