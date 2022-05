Jesus analisa saída da Luz e a "indisciplina" do capitão: «Pizzi disse um monte de disparates a um dos meus adjuntos»

Já sobre a equipa que mais gostou de treinar, Jorge Jesus, de 67 anos, nomeou duas. "O Flamengo de 2019 e o Benfica do meu primeiro ano, campeão português em 2009/10. Essa também era uma equipaça. Tinha Luisão, David Luiz, Fábio Coentrão, Ramires, Pablo Aimar, Saviola, Dí Maria... Tinha prazer. Mas o grupo que mais gostou de mim foi o do Flamengo", evidenciou o treinador português. Em entrevista a Record , em março, Pizzi deixou claro que não se sentia "responsável" pela saída de JJ. "Muito sinceramente, não me sinto responsável pela saída do míster Jorge Jesus. Sempre fui um jogador que apreciou bastante o míster Jorge Jesus, enquanto treinador e enquanto pessoa. O que se passou foi que, depois do jogo no Porto, aconteceu uma coisa completamente normal dentro de um balneário", reiterou o agora jogador do Basaksehir.Já sobre a equipa que mais gostou de treinar, Jorge Jesus, de 67 anos, nomeou duas. "O Flamengo de 2019 e o Benfica do meu primeiro ano, campeão português em 2009/10. Essa também era uma equipaça. Tinha Luisão, David Luiz, Fábio Coentrão, Ramires, Pablo Aimar, Saviola, Dí Maria... Tinha prazer. Mas o grupo que mais gostou de mim foi o do Flamengo", evidenciou o treinador português.

O jornalista Renato Mauricio Prado teve uma conversa com Jorge Jesus que publicou no site 'UOL Esporte'. Um dos temas analisados foi a forma como saiu do Benfica no final de dezembro de 2021."Houve muita pressão política no clube. Quando o presidente, que me levou de volta [para o Benfica], foi deposto, eu sabia que mais cedo ou mais tarde iriam tirar-me [da equipa] também. Houve um jogo, da Liga dos Campeões, que vencemos o Dínamo Kiev por 2-0 e fomos vaiados no Estádio da Luz! Isso aconteceu garantindo a classificação [para a fase a eliminar], num grupo em que o Barcelona foi eliminado! Já não havia mais ambiente. Depois ainda houve a indisciplina do Pizzi [capitão de equipa], que disse um monte de disparates a um dos meus adjuntos, num jogo em que eu estava suspenso, e aí tudo desandou. Mas quando saí, o Benfica estava a três pontos dos líderes e apurado para os oitavos-de-final da Champions. Hoje, está a 15 pontos [n.d.r. são 14] da liderança. O problema era só eu?", atirou o técnico hoje desempregado.