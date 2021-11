Jesus anuncia regresso de Seferovic e identifica problema da dupla Darwin/Yaremchuk

Jorge Jesus revelou na conferência de imprensa deste sábado que vai convocar Seferovic para o jogo de amanhã, com o Sp. Braga, depois de o avançado suíço ter passado quase dois meses a recuperar de uma lesão, e explicou o que tem falhado na dupla Dawin/Yaremchuk."O Seferovic, se tudo correr nomalmente, será convocado para o jogo. Vai ser o primeiro jogo em dois meses, vamos ver o que o jogo dita para ver se o incluímos ou não. Em relação aos outros dois avançados, dos 5 pontas de lança temos 4 em atividade, dentro do nosso sistema podem jogar os dois juntos e amanhã vamos ver qual é a melhor estratégia, se o Darwin e o Yaremchuk ou o Yaremchuk e outro colega.""O Yaremchuk tem um problema que é a língua. Ele e o Darwin não se conseguem expressar e isso, parece que não, num ou noutro momento tem influência. Chegou este ano, está a adaptar-se à ideia da equipa ofensivamente. Mas está a melhorar e penso que vai voltar àquilo que rendeu nos jogos do Europeu, que foi onde eu o conheci. Acreditamos na qualidade dele, mas de todos é o que está com mais dificuldades de adaptação.""Os passes entre os dois avançados dependem muitas vezes da ligação e da forma como podem jogar um com o outro. É verdade que temos investido muito nessa dupla e estamos a tentar melhorar. Eles precisam de jogar mais juntos para que a valorização coletiva da equipa possa melhorar."