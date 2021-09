Jesus chamou jovens da B para peladinha

Jorge Jesus chamou alguns jovens da equipa B para integrar a parte final do treino, altura em que dividiu o grupo em duas equipas e realizou a típica peladinha. Além de ter visto em ação os jogadores do plantel principal – com destaque para o reforço Lázaro –, o técnico amadorense teve a oportunidade de ver em ação alguns jogadores da equipa secundária. Refira-se que esta não foi a primeira vez que JJ contou com jovens no treino desde que viu reduzido o plantel devido aos compromissos das seleções. Com várias baixas, o treinador tem contado com jogadores da formação secundária para compor o plantel e assim deverá continuar na próxima semana.