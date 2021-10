Jesus com grupo reduzido no regresso aos treinos

Foi com o grupo muito reduzido que o plantel comandado por Jorge Jesus regressou ontem ao trabalho, depois da equipa técnica ter concedido dois dias de folga. Com 11 jogadores ao serviço das respetivas seleções, a equipa técnica não contou ainda com os lesionados Rafa, Seferovic e Valentino Lázaro, na primeira sessão de trabalho depois da equipa ter averbado a primeira derrota da época, no domingo, frente ao Portimonense.

De acordo com o que foi possível apurar, apesar de todas estas baixas, Jesus não chamou nenhum jogador da equipa B, nem de outros escalões, para integrarem o treino de ontem. Tal é possível que aconteça nos próximas dias, quando acelerar a preparação do duelo com o Trofense, a contar para a Taça de Portugal.