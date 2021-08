Jesus confirma Morato frente ao Arouca e comenta hipótese Umtiti para o Benfica

Confirmada a ausência de Vertonghen por lesão, Jorge Jesus foi questionado esta sexta-feira se fará alguma alteração no sistema de três centrais amanhã para o jogo com o Arouca.





"Não é por causa do Vertonghen que o sistema pode ser alterado. Ele lesionou-se, entrou o Morato e a equipa jogou no mesmo sistema. Amanhã joga o Morato", confirmou.Questionado sobre a possibilidade de Umtiti rumar ao Benfica, o técnico sublinhou. "São jogadores que toda a gente conhece, mas penso que são jogadores que neste momento estão fora da nossa órbita. A lesão do Vertonghen faz-nos pensar um pouco. Uma equipa quando joga com 2 centrais tem de ter 4 centrais no total, com 3 tens de ter 5. Temos algum tempo para trabalhar em cima disso e vamos pensar no que é melhor para o Benfica".