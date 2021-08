Jesus da irritação à euforia

Jorge Jesus esteve ligado à corrente durante todo o encontro, com vários momentos em que exteriorizou todas as emoções, sendo até alertado pelo quarto árbitro para não sair da zona limite. Um deles aconteceu quando dava indicações a Gonçalo Ramos e o avançado decidiu tirar dúvidas. O treinador não escondeu a irritação e ‘explodiu’, com os nervos sempre presentes também noutras indicações que foi dando durante a partida.

Certo é que a tensão desapareceu toda mal o apito final soou em Eindhoven, com o treinador a correr para junto da equipa, festejando efusivamente enquanto abraçava os seus jogadores.