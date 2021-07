Jesus diz que contratação de João Mário "mudou muito a equipa" e revela sistemas para esta época

Jorge Jesus afirmou este domingo, no final do Benfica-Marselha, que a chegada de João Mário "mudou muito" a equipa encarnada, acrescentando que o médio-centro internacional português veio acrescentar "classe" ao meio-campo encarnado.



"Muda muito a equipa. Temos um jogador que raramente perde um passe - hoje até perdeu mais do que no jogo com o Lille. É um jogador que tem um conhecimento do jogo que não tínhamos. Tínhamos jogadores que eram muito fortes ali a sair, mas depois perdiam a bola. O João veio dar essa classe. Gostei também hoje do Taarabt. Face ao ter de mexer na equipa, assim como o Seferovic também teve de sair - jogou 45 minutos para o Vinicius também jogar. O ideal seria ter 12 13 jogadores para jogarem os 90 minutos. A equipa está mais forte. Já temos um ano de treinos. Já os conheço melhor e eles já me conhecem melhor", começou por dizer o treinador das águias, em declarações à BTV.



4x4x2 ou 3x5x2: qual o sistema tático que o Benfica vai utilizar este ano?



"Vamos ter um Benfica a jogar das duas maneiras. Esta temporada com mais conhecimento. Hoje, esta equipa sente-se confortável em qualquer um desses dois sistemas", terminou.