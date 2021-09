Jesus diz que jogo com Santa Clara devia ter sido adiado: «Era uma defesa do futebol português»

Jorge Jesus defendeu esta sexta-feira que o jogo do Benfica de amanhã, com o Santa Clara, devia ter sido adiado, em virtude de os jogadores sul-americanos envolvidos nos compromissos das seleções só estarem disponíveis muito em cima da hora do jogo. Em Espanha, dois encontros da LaLiga não vão ser disputados este fim de semana por esse motivo e o treinador explica que em Portugal devia ter acontecido o mesmo.





"Não tenho dúvidas nenhumas que devia ter sido adiado. Não sei se solicitámos isso, mas tive essa conversa com as pessoas ligadas à estrutura, face a todo o cenário dos jogadores nas seleções. Terça-feira temos de estar em Kiev para um jogo muito importante. Era uma defesa do futebol português, era um sinal que a federação devia estar atenta a isto. Como não foi, temos de ir aos Açores. Preparámo-nos dentro do possível para aparecer nos Açores nas melhores condições", explicou Jorge Jesus.