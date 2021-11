Jesus e a exibição de Otamendi em Camp Nou: «Não sei se não foi o melhor jogo que fez no Benfica»

Na antevisão ao jogo com o Belenenses SAD, Jorge Jesus destacou a exibição de Otamendi frente ao Barcelona."O Otamendi, jogando numa estrutura de três defesas, é muito importante no meio. Primeiro, porque não se desposiciona muito. Tem mais tempo para comandar. Joga mais de posição para depois passar à ação. Jogando a três, mas pelo lado esquerdo ou direito, vão colocá-lo à prova pela largura do jogo, aqui não. É mais pela profundidade. O facto de não sair dali ajuda muito mais a equipa. Não sei se não foi o melhor jogo que fez desde que está no Benfica. Mas também tem a ver com o facto de ter chegado ao jogo fresquinho e estava muito bem em termos de condições físicas", explicou o treinador do Benfica, em conferência de imprensa.Questionado sobre se a boa resposta de André Almeida em Camp Nou - foi um dos três defesas-centrais, jogando pela direita - pode fazer com que o Benfica não vá ao mercado à procurar de um central, Jorge Jesus sublinhou que confia nas capacidades do jogador para desempenhar a função. "O sistema ou os sistemas de jogo são iguais para todos os treinadores. Estamos a falar agora de uma estrutura de três defesas. Mas a dinâmica é que não é para todos. Cada um vê de uma maneira diferente. Eu vejo de forma diferente e principalmente quem joga por fora, seja pela direita ou pela esquerda. O André foi lateral direito, e quando queres jogar numa estrutura de três, é normal que queiras um jogador que tenha rotinas como lateral. Se tudo correr bem, vai desempenhar super bem aquela posição. Estou tranquilo até janeiro e depois de janeiro", disse Jesus.