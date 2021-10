Jesus e a "fase boa" do Benfica: «Isto começou agora e não sei como vai acabar, mas sei como gostava...»

Jorge Jesus fez este sábado a antevisão ao jogo com o Portimonense, agendado para amanhã, na Luz (18 horas) e sublinhou a importância do "viver dia dia" na carreira de um treinador.





"O mais importante no meio disto tudo e do que é a minha experiência como treinador do Benfica é o dia a dia. Os treinadores vivem de resultados. O Benfica está a atravessar uma fase boa, mas isto começou agora e não sei como vai acabar. Sei como gostava que acabasse. Isso [renovação de contrato] para mim não é tema", afirmou na conferência de imprensa."O meu foco é o jogo, sou treinador e vivo de resultados. Ainda hoje disse aos meus jogadores: todos os dias temos de mostrar qualidade e resultados. É assim que sempre vivi e é isso que importa neste momento. É aproveitar bom momento da equipa para continuar a ganhar e amanhã podemos fazer a 8.ª vitória no campeonato. Tenho muitos anos de treeinador".