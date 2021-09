Jesus e a ida ao mercado por um central: «Não vindo o David Luiz não vinha mais nenhum»

Jorge Jesus fez esta sexta-feira a antevisão do jogo do Benfica com o Santa Clara, uma partida que se disputa amanhã, às 18 horas, nos Açores.





"Esperamos um jogo com um elevado grau de dificuldades, o Santa Clara fez um excelente campeonato na época passada e começou bem este ano a competição europeia. É uma equipa bem trabalhada tática e tecnicamente. Esperamos um jogo difícil, mas preparamo-nos nestas duas semanas e encaramos o encontro com a confiança necessária para trazemos os três pontos.""Fechou, é aquilo que todos os treinadores querem. Hoje as equipas estão mais estabilizadas e o Benfica não foge ao normal. Estou extremamente satisfeito com o plantel que tenho, já estava antes, depois de fechar esta janela melhor ainda. Temos estado a trabalhar, não só em termos de dinâmica da equipa, mas também em termos de estrutura para fazer face a todas as necessidades da equipa, nos Açores e terça-feira em Kiev.""Passámos os obstáculos, mas não vejo vantagem nenhuma em relação aos nossos rivais. Eles vão começar também agora a jogar de 3 em 3 dias.""O Lázaro é um jogador que tanto faz a posição de lateral direito como de lateral esquerdo. Numa estrutura de três ainda faz melhor. É um jogador que dá a garantia de poder jogar em duas posições, tem valor e experiência. Jogou na Alemanha e no Inter em 3x4x3 ou 3x5x2 e conhece os caminhos que tem de fazer para defender e atacar. Ainda não conhecendo os caminhos da equipa, traz-nos todas as garantias e foi por isso que pensámos nele.""Falou-se do David Luiz, não vindo ele não viria mais nenhum jogador porque eu não queria. E vamos ficar com os que temos. Temos o Ferro, que não saiu, exatamente para preencher esse lugar.""O Gedson é um jogador que acreditamos ter potencial para crescer no Benfica, joga numa posição onde está o João Mário, o Taarabt e ele. Pode muito bem dar-nos garantias de poder ser uma opção. Tem vindo a crescer, não saiu e ele também preferiu estar no Benfica porque sabe que, mesmo não jogando tanto como no Galatasaray, que era o clube turco que o pretendia, vai crescer muito.""É subjetivo, o melhor no futebol é quem ganha, vamos ver no fim do campeonato quem se reforçou melhor."