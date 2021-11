Jesus e a perda de Lucas Veríssimo: «Vou trabalhar com Ferro, André Almeida, Tomás...»

Jorge Jesus lamentou esta quinta-feira a grave lesão contraída por Lucas Veríssimo, que deixa o central do Benfica fora das opções até final da temporada. O treinador das águias admitiu que o brasileiro era uma peça fulcral na estratégia da equipa, mas diz que, até à reabertura do mercado, está focado em trabalhar e preparar jogadores que tem no plantel e que podem ocupar o lugar no centro da defesa."O jogo do Sp. Braga foi perfeito, menos o que aconteceu com o Lucas Veríssimo. Fizemos seis golos, um grande jogo. A lesão foi o negativo. Era e é um jogador de seleção do Brasil, importantíssimo na nossa estratégia. Este ano não joga mais. Estamos à procura de uma solução, a janela abre em janeiro e até lá vou trabalhar com o Ferro, o André Almeida, o Tomás Araújo] e outros que possa adaptar caso queira jogar com uma estrutura de três. Em janeiro logo se vê, mas agora não penso em nada disso", afirmou o treinador do Benfica, na antevisão ao jogo com o Paços.Além dos lesionados Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho e Diogo Gonçalves, Jorge Jesus sublinhou que todos os outros jogadores estão disponíveis para amanhã, mas explicou que últimos que voltaram das respetivas seleções "não devem estar em condições, pelo menos para começar jogo com o Paços".Um desses jogadores com regresso tardio da seleção foi Otamendi [n.d.r.: jogou na terça-feira à noite, frente ao Brasil], o que, a juntar à ausência de Lucas Veríssimo, poderá levar o técnico do Benfica a voltar a apostar num sistema com dois centrais diante da equipa pacense. "É uma hipótese. É natural que possamos jogar noutro sistema. Trabalhámos durante a semana a pensar nisso. Temos as duas hipóteses de lançar no jogo. Tem a ver com a nossa ideia, não muito como o adversário joga. É uma possibilidade", justificou.