Jesus e as condecorações no Brasil: «Não era o Marcelo Rebelo de Sousa, mas nunca me vou esquecer»

Jorge Jesus fechou esta terça-feira o programa do primeiro dia do Global Football Management, no Estádio da Luz, em Lisboa, e abordou a relação com o futebol braisleiro. E atual treinador do Benfica, que viveu um ano de ouro no Flamengo, não esquece a experiência nem os múltiplos reconhecimentos que recebeu do outro lado do Atlântico, a nível desportivo e até governamental.





"A primeira relação que tive com o Brasil marcou-me desportivamente e socialmente. Fui condecorado como cidadão carioca e também em Portugal pelo que fiz no Brasil É um dos momentos da minha passagem pelo Brasil como treinador. Nas duas vezes que entrei nas assembleias parlamentares no Brasil entrei com o hino português. Não era o Marcelo. Nunca mais me vou esquecer", considerou o treinador português."Antes de ser treinador no Brasil, era um apaixonado pelo futebol brasileiro. Na minha vivência como jogador, tive vários colegas brasileiros, é uma sequência da minha vida como treinador. Ligam à facilidade que tive em ser treinador no Brasil. Tive vários jogadores brasileiros e comecei como eles eram, do ponto de vista profissional e humano. A primeira equipa que treinei foi o Amora e na primeira vez não tinha nenhum brasileiro. No 2º ano já tive 3 jogadores brasileiros. Destaco o Jorge Baidek, o grande impulsionador de eu ir trabalhar no Brasil. Há uma passagem antes de ir para o Brasil. Aprendi a gostar do futebol-arte e do espetáculo. Incorporaram-se em mim.""Na minha adolescência, não havia o acesso à comunicação mas víamos os Mundiais e eu era um apaixonado pelo jogo e pelo futebol. As primeiras vezes que vi os Mundiais, era jogador e miúdo, lembro-me das seleções do Brasil na Espanha em 1982 e no México em 1986. Zagallo, dos 5 títulos que o Brasil tem, ele está em 4. Condecorou-me e homenageou-me como melhor treinador no Brasil. Alguma vez me passou na cabeça que seria esta referência que me ia condecorar como melhor do Brasil?! É uma relação muito afetuosa, mas havia sinais que as coisas pudessem dar certo. O meu percurso pela paixão pelo futebol-arte era o futebol brasileiro. O Pelé fez com que o Brasil fosse falado Ontem fez 59 anos que o Santos jogou aqui. Ganhou 5-2, eu era um menino. Tudo isto está relacionado com a minha relação com o futebol brasileiro. Não vou falar em táticas."