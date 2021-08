Jesus e o árbitro de má memória para o Benfica: «Tem qualidade, não é por aí»

Felix Brych é o árbitro nomeado pela UEFA para o embate de amanhã com o PSV, sendo que o alemão, de 46 anos, traz más recordações aos encarnados. Questionado sobre essa situação, Jorge Jesus desvalorizou.





"Contra factos não há argumentos. O árbitro de amanhã esteve na final do Benfica na Liga Europa contra o Sevilha e não tenho a certeza mas acho que já arbitrou outro jogo do Benfica depois disso. Mas uma coisa não tem a ver com a outra. Ele tem qualidade como árbitro e isso é o que conta para nós. Não é por aí", disse na conferência de imprensa de antevisão da partida.Para além de ter sido o juiz no jogo com o PAOK da última época, que ditou o afastamento das águias logo na 3ª pré-eliminatória, Brych está acima de tudo marcado pelo emblema da Luz pela atuação na final da Liga Europa contra o Sevilha, em maio de 2014. Na altura, as águias – comandadas ainda por Jorge Jesus – queixaram-se de três penáltis não assinalados e de entradas que seriam alegadamente merecedoras de expulsões entre os espanhóis, para além do claro adiantamento de Beto na defesa de dois penáltis, que decidiram o jogo.