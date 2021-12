Jesus e o confronto com o Ajax na Champions: «Uma equipa que fez 9 golos ao nosso rival...»

Depois de um polémico sorteio , coube em sorte ao Benfica defrontar o Ajax nos oitavos de final da Liga dos Campeões e Jorge Jesus não poupou elogios ao adversário que venceu o Sporting na fase de grupos."É gratificante esta semana, estes dias, estarmos no sorteio dos oitavos da Champions, estavam todos curiosos em saber quem ia calhar e depois da forma como foi o sorteio... É um bom sinal, há muito que não estava nos oitavos da Champions. É um momento muito forte para todos e agora é aceitar o sorteio, jogando contra um adversário que conhecemos, já jogou no grupo do nosso rival e teve um percurso só de vitórias, uma equipa que faz muitos golos, fez 9 ao nosso rival. É uma equipa ofensivamente muito forte. Mas temos tempo para pensar nisso", disse à BTV na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Allianz Cup com o Sp. Covilhã