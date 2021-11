Jesus e o lance de Seferovic: «Em 30 anos que sou treinador nunca vi isto, mas aconteceu»

Seferovic falhou o impensável e Jesus (e os colegas) nem queriam acreditar



Jorge Jesus enalteceu o comportamento defensivo da equipa do Benfica no empate () frente ao Barcelona, a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, um resultado que deixa a equipa "a sonhar" com o apuramento para os oitavos de final a uma ronda do final, sublinhando ainda o momento em que Seferovic teve tudo para dar a vitória às águias já perto do fim."O Benfica hoje foi uma equipa muito forte defensivamente. É verdade que durante 34 minutos o Barcelona teve uma ou duas chances de golo, agora flagrantes como o Benfica teve... não. Num lance em que nem o 'keeper' está lá... Em 30 anos que sou treinador nunca vi isto, mas aconteceu. A mim e ao Benfica", disse o técnico das águias, à CNN Portugal."A equipa criou oportunidades, saímos com um resultado que nos põe a sonhar, não depende de nós. Estamos a discutir quando só falta um jogo. Estamos a discutir com o Barcelona, uma equipa que ambiciona ganhar a Champions. Isto só pode dar orgulho aos adeptos porque a equipa comportou-se aqui como uma equipa grande.""A entrada do Darwin tentámos que o Roman fisicamente pudesse desempenhar e jogar aquilo que ele jogou. Dos três avançados foi o melhor. Tínhamos a ambição de levar o Darwin a jogo. Quando ele entrou foi quando criámos mais situações. O André esteve bem depois de tanto tempo parado. O André foi um lateral fechado por dentro e esteve muito bem. Pedia-se isso defensivamente e não ofensivamente porque não é um jogador de criar muitos desequilíbrios", terminou.Posteriormente, à ELEVEN, JJ assumiu-se "completamente arrasado" e reforçou aquilo que dissera numa primeira instância quanto ao lance de Seferovic. "Em função do que aconteceu no jogo. Tenho tantos anos de treinador. Nunca vi nenhum jogador meu perder uma oportunidade destas. Era quase impossível mas o futebol é assim, tem estas surpresas. Merecíamos que hoje tivéssemos ficado dependentes de nós."