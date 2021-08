Jesus e o polémico vídeo do Spartak: «Não quisemos que a águia entrasse na gaiola e ficasse presa»

Jorge Jesus reagiu esta quarta-feira, no final do Spartak Moscovo-Benfica, ao polémico vídeo promocional que a formação russa fez no lançamento do jogo entre as duas equipas.





"Mostraram-me [o vídeo]. Aquilo que nós fizemos no jogo, não quisemos que a águia entrasse na gaiola e ficasse presa. Fizemos com que a águia voasse e com qualidade. Fomos melhores que o Spartak Moscovo. Ganhámos por 2-0, mas podíamos ter ganho por quatro ou cinco", disse o técnico dos encarnados, em declarações na conferência de imprensa."Apresentámos um futebol de grande nível, melhor do que eu pensava para o primeiro jogo. Mandámos completamente, fomos superiores do ponto de vista técnico-tático. Não podemos dizer que o Spartak não tem valor para disputar a eliminatória, porque tem. E tem grandes jogadores. Mas o Benfica esteve melhor", analisou ainda Jorge Jesus.