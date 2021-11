Jesus e o resultado frente ao Barcelona: «Não tem nada a ver com o meu contrato ou decisões»

Jorge Jesus fez esta segunda-feira a antevisão do jogo com o Barcelona, jogo da 5.ª jornada da Liga dos Campeões agendado para amanhã em Camp Nou (20 horas). Questionado sobre se o resultado pode comprometer a sua continuidade nos encarnados para lá do atual contrato, o treinador dos encarnados foi claro."Quando houve o sorteio [da Champions], 90 por cento dos entendidos do futebol davam Barcelona e Bayern [apurados para a fase seguinte]. Faltam dois jogos e o Benfica está a disputar a hipótese de passar com o Barcelona. Amanhã vai ser uma final para as duas equipas, isso não tem nada a ver com o meu contrato nem com as minhas decisões", afirmou.