Jesus e os adeptos do Benfica: «Espero que continuem assim. Foi desta forma que me habituaram»

O grande golo de Gustavo Sauer (32') empatou a partida entre Benfica e Boavista no Estádio da Luz por dois minutos, período esse em que, de acordo com Jorge Jesus, o apoio dos adeptos benfiquistas foi fundamental para que a equipa respondesse rapidamente de seguida, o que aconteceu através do cabeceamento de Julian Weigl.





"Todas as equipas quando sofrem golos baixam um bocadinho a sua confiança, é normal. Nós já não estávamos habituados a jogar com os adeptos, que são diferentes, com uma grande paixão e que empurram a equipa para o golo. Espero que continuem assim porque foi sempre assim que me habituaram. Os adeptos dão uma segurança muito forte à equipa", assumiu o técnico das águias, em declarações na 'flash-interview' à BTV.