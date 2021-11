Jesus e um eventual convite da CBF: «Brasil nunca foi treinado por um estrangeiro e penso que não vou ser eu»

Jorge Jesus já disse por várias vezes que um treinador tem sempre a mala à porta e, esta segunda-feira, foi colocado com um cenário hipotético: se o Benfica voltasse de Barcelona com uma vitória e houvesse uma mala à porta de JJ com um convite para a seleção do Brasil, o que faria o técnico?"Como treinador, sempre pensei assim. Hoje sou eu que escolho quem quero treinar. Quando comecei a carreira não era tão bem assim. Face a essa pergunta, a seleção do Brasil nunca foi treinada por um estrangeiro. Penso que não vou ser eu. Qualquer treinador do Mundo gostava de treinar a seleção do Brasil", afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã em Camp Nou (20 horas), encontro da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.