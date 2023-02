Jesus e Vieira trocavam mensagens quando o técnico estava no Sporting

Jorge Jesus e Luís Filipe Vieira trocaram mensagens que a Polícia Judiciária considera serem relevantes para o processo. O treinador e o antigo presidente do emblema da Luz mantinham até encontros secretos antes de jogos decisivos quando o amadorense já estava no rival Sporting. Aliás, em vésperas de dérbi entre águias e leões, a 5 de maio de 2018, Jesus enviou a seguinte mensagem ao ex-dirigente do Benfica: "Não tenho dúvidas de que nós dois sabemos mais a dormir do que eles acordados." Esse duelo entre os clubes lisboetas terminou empatado (0-0).O antigo presidente dos encarnados reagiu à TVI, que afirma ter tido acesso a conversas comprometedoras com o treinador português, defendendo que a relação de proximidade com Jesus sempre foi do conhecimento de muita gente. A investigação suspeita do grande fluxo de mensagens entre ambos a partir de 27 de abril do referido ano, na reta final da temporada 2017/18.