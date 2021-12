Jesus elogia trabalho de Amorim: «O facto de chegar aqui como campeão...»

Jorge Jesus fez esta quinta-feira a antevisão ao dérbi com o Sporting de amanhã, às 21H15, no Estádio da Luz e analisou Rúben Amorim que bem conhece... dentro de campo."O Rúben trabalhou 7 anos comigo e naquelas equipas senti que havia alguns jogadores que podiam ser treinadores no futuro, como era o caso dele e de Silas. O seu trabalho como treinador tem sido um bom trabalho e o facto de chegar aqui como equipa vencedora do último campeonato justifica e demonstra o valor do seu treinador e da equipa do Sporting. Estamos cá amanhã para fazermos o nosso jogo e o que nos compete e tenho a certeza que vai ser um grande jogo", afirmou.E prosseguiu, avaliando as dinâmicas que Amorim possa ter ido buscar a JJ treinador nos anos em que trabalharam juntos."O sistema de jogo é uma coisa, as dinâmicas são outras, são em função das ideias individualizadas do seu treinador. Já era um sistema em que ele gostava de jogar, como treinador, adaptou e bem. São dinâmicas com as quais tenho de estar identificado e atento para conseguir anular e para ganhar outras dinâmica".