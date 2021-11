Jesus esteve com ex-dirigente do Flamengo... sem saber: «Qualquer dia não posso sair de casa»

Antonio Tabet, antigo vice-presidente para a área da comunicação do Flamengo, ator e argumentista que também é conhecido pela participação no projeto 'Porta dos Fundos', esteve com Jorge Jesus num conhecido restaurante de Lisboa e deixou uma mensagem nas redes sociais que entusiasmou os adeptos do clube brasileiro. Questionado esta quinta-feira sobre o 'encontro', o treinador do Benfica disse desconhecer tratar-se de um antigo dirigente do clube brasileiro."Qualquer dia não posso sair de casa. Já estou habituado, não me perturba. Não sei se é dirigente, não conhecia essa pessoa. Nesse dia tirei mais de 100 fotografias, não nego fotografias a ninguém. Agora sei que é ator, da Porta dos Fundos. Isso para mim não é problema, não é tema. Perdoem-me o que vou dizer. Acho que jornalismo não é isso, isso é das revistas cor-de-rosa", afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Taça de Portugal, de amanhã, frente ao Paços de Ferreira (20H45).