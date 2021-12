Jesus explica entrada de Taarabt e assume: «As últimas substituições não foram tão fortes»

O Benfica regressou este domingo às vitórias na Liga Bwin ao bater, por 4-1, o Famalicão na 14.ª jornada do campeonato, numa partida em que Darwin Núñez brilhou com um hat-trick (6', 14' e 56'). Rafa (46') apontou o outro golo das águias, com Bruno Nascimento (25') a ser o autor do único remate que Vlachodimos não conseguiu defender na direção da sua baliza.

Em declarações no final da partida, Jorge Jesus realçou a boa entrada da equipa na primeira e na segunda partes. "Tenho a mesma opinião. Entrámos fortes na primeira e na segunda parte. As surpresas foram as alterações táticas que fizemos na segunda parte que confundiu a equipa do Famalicão. Fizemos o 3-1 com muita categoria. O nosso objetivo era vencer aqui, o que é difícil. Os nossos dois rivais um ganhou e o outro não. Esta equipa do Famalicão, em termos classificativos, não representam a qualidade que tem a equipa. Fomos ficando mais tranquilos com os golos, mais fortes. Eles foram perdendo alguma força. Os jogadores do Benfica estão parabéns e agora há que pensar no jogo de quarta-feira, com o Sp. Covilhã."

Entrada positiva de Taarabt no jogo

"Estava muito fácil entrar pelo corredor direito do Famalicão e ficar em superioridade numérica no corredor central. Disse à equipa que se não equilibrássemos que ia ser difícil. Felizmente, o Adel entrou muito bem. Tem umas características muito particulares que fazem dele um jogador com bola muito forte. As últimas substituições não foram tão fortes. Pensei que com aqueles três jogadores fresquinhos que a equipa ia fazer mais golos, mas não fizemos."

Campeonato mais disputado?

"Este campeonato é equilibrado. Acho que os três grandes estão mais fortes do que o ano passado, mas as outras equipas também, mas as equipas grandes deram um passo mais adiante. Hoje, o jogo parece que foi fácil (4-1), mas tanto é assim que os nossos dois rivais tiveram dificuldades. Mas também não há jogos iguais. O importante para nós é somarmos vitórias. Jogamos sobre uma pressão maior, como é óbvio. Mas a equipa está confiante. Agora é olhar para o jogo de quarta-feira, mais uma decisão. Temos de fazer mais três golos para passarmos à final-four. É esse o nosso caminho", terminou.