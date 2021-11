Jesus explica poupanças frente ao Bayern: «Tentámos defender a equipa para os jogos da decisão»

O Benfica saiu goleado da visita ao Bayern Munique, numa partida em que Jorge Jesus deixou fora do onze inicial Otamendi, Weigl e Rafa. E o técnico das águias justificou essas opções.





"Saio convencido de que esta equipa do Bayern é forte. Justificou isso mais uma vez, com uma intensidade muito alta de jogo. Como tínhamos três jogadores com segundo amarelo tentámos defender a equipa para os jogos da decisão. Hoje o jogo teve coisas muitas boas, com jogadores que se comportaram muito bem e não têm jogado tanto. Não direi que é um resultado pesado, face à qualidade do Bayern, mas não é fácil. Fazem quase sempre 4 ou 5 golos. Não saímos daqui satisfeitos, mas também não é muito normal fazer dois golos aqui. Há coisas boas que ficaram para a nossa estratégia", referiu Jorge Jesus, em declarações à Eleven."Poderia ser diferente defensivamente. Nalguns golos normalmente fazemos melhor. Estes jogadores criam grandes problemas. Tens de dar mérito. Duvido que haja alguma equipa com esta intensidade de jogo, quando tem bola e quando não tem. Puseram-nos à prova, obrigaram-nos a correr muito. Mas houve jogadores que me deram boas indicações.""Temos de ser pragmáticos e objetivos. Quando foi o sorteio, com Bayern e Barcelona, dificilmente seríamos apurados. Mas face à nossa qualidade ainda estamos a pôr em dúvida o apuramento do Barça. Temos chance de estar dependentes de nós. Mas um jogo de cada vez. Primeiro o de Barcelona e depois com o Kiev."