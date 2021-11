Jesus faz esclarecimento aos benfiquistas sobre união do grupo: «Isto é como com os meus filhos...»

Jorge Jesus começou a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Braga amanhã (21H15) deixando uma garantia aos adeptos."Antes de falar do jogo do Sp. Braga quero falar para todos os benfiquistas em relação àquilo que esta semana apareceu na Comunicação Social, foram casos que plantaram aqui, mentiras onde incluíram um grande profissional que é o Otamendi, capitão, sabe quais são os limites dele. É intencional, é no sentido de dividir o grupo, o Benfica, pôr os benfiquistas a pensar em coisas que não existem. Este grupo sabe o que quer, o treinador que tem e nós também sabemos que vocês não escrevem mentiras. Alguém passou esta mentira e não me interessa quem foi. O grupo está unido e se os resultados não aparecerem não é por este motivo; todo o staff está ligado e sabemos perfeitamente o que queremos. Não podemos é controlar esta especulação pondo em causa o capitão, que tem um comportamento espectacular", afirmou.E prosseguiu, questionado sobre a que se deve este mau momento e as situações que aconteceram com Gilberto e Lucas Veríssimo: "O Benfica perdeu a liderança há uma jornada. Esteve 9 jogos em 1º. Preocupa-nos porque queremos estar em 1º. Mas há aqui um princípio que é o relacionamento do treinador com os jogadores. Estou aqui para defender os interesses do Benfica. Isto é como com os meus filhos: primeiro sou pai e depois sou amigo, com os jogadores é a mesma coisa, primeiro são jogadores e depois sou amigo. Já sabem como sou e a relação que tenho e que sempre tive com muitos jogadores. Esses dois jogadores... teve a ver com a exigência do treinador para com o jogador, não tem nada a ver uma coisa com a outra".