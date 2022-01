Bruno Macedo sugeriu o nome de Jorge Jesus ao Barcelona quando o técnico ainda estava no Flamengo. Numa das conversas presentes nas escutas, o empresário envolvido no regresso do amadorense ao Benfica comentou, em fevereiro de 2020, a hipótese de colocar o treinador em Espanha. O empresário reforçou ter sido o responsável por colocar Jesus no Flamengo, apesar da ligação contratual ainda existente nessa altura entre JJ e Pini Zahavi.