Jesus confia em Seferovic: «É o único que tem a certeza que vai jogar contra o Belenenses SAD»

Jorge Jesus foi esta sexta-feira confrontado com o lance de Haris Seferovic frente ao Barcelona e garantiu que o avançado suíço será titular diante do Belenenses SAD."Terá sempre a confiança de todos como sempre, tanto é assim que amanhã é titular. Com o Sefe, não é uma situação normal. Ele sabe tanto isso como eu. Os jogadores têm falhanços. Faz parte da vida dele e da minha como treinador. Não é que não estejamos preparados, mas faz parte da nossa vida. O Sefe sabe o que a equipa falou com ele, o que o treinador disse. Nunca falei com ele pessoalmente, disse-lhe que vai jogar. É o único que tem a certeza que vai jogar", sublinhou o treinador do Benfica, em conferência de imprensa.Ainda sobre o lance, que fez o treinador do Benfica ajoelhar-se no banco , Jesus explicou que o lance de Seferovic surgiu num "momento do jogo que era determinante para o Benfica". Não sei se alguma equipa, nos últimos 10 ou 15 anos, ganhou os dois jogos da Champions a jogar contra o Barcelona e o Benfica esteve perto disso. Vocês viram-me a mim de joelhos , mas não sou só eu de joelhos. Também estão mais três jogadores de joelhos. Já passou", disse, acrescentando: "Vi o Simeone assim, porque o Matheus Cunha também falhou um golo, e ontem o treinador [do Midtjylland] que jogou contra o Sp. Braga."