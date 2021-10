Jesus: «Isto com o VAR... o terceiro golo está em fora de jogo»

Jorge Jesus apontou o dedo à equipa de arbitragem do jogo com o V. Guimarães, por conta do terceiro golo, marcado por Bruno Duarte, que no seu entender foi obtido em fora de jogo.





"Acabámos por deixar o V. Guimarães ter mais bola na segunda parte, já que na primeira andou sempre atrás da bola. Foi um grande jogo, seis golos, intenso, não houve cá tretas, jogadores a mandarem-se para o chão. Nós nunca entrámos nisso, porque não deixo que o façam. Jogando sempre na defesa da vitória, com o Guimarães à procura da vantagem, muito bem. Conseguiu empatar, mas isto com o VAR... o terceiro golo está em fora de jogo, há um penálti o Gonçalo Ramos. Mas isso já passou e agora o importante é que foi um bom jogo", disse o técnico, em conferência de imprensa, já depois de na 'flash' ter feito a sua primeira análise