Jesus não responde a Amorim sobre João Mário e garante: «Entrou como uma luva no Benfica»

"Não tenho visto o rival. Tenho visto Matheus Nunes que está na Seleção. É um grande ativo do Sporting, teve um crescimento enorme. O João Mário não teria aqui o estatuto nem influência que tem no Benfica". As palavras de Rúben Amorim, ontem, no lançamento ao jogo com o Arouca, foram este sábado tema na conferência de imprensa de Jorge Jesus que preferiu sublinhar estar focado no treinador do Portimonense e não no do Sporting.





"Estou focado no [Paulo] Sérgio, excelente treinador e está a fazer um bom trabalho. Isso é o mais importante. Não me desvio dos nossos jogos, o próximo é sempre o mais importante, não nos vamos focar em coisas que não interessam. O mais importante é o Portimonense, o valor da equipa, como o treinador prepara as equipas, isso é o meu foco", afirmou.E prosseguiu: "[João Mário] É um jogador que toda a gente conhece, não só no Sporting, mas também fora. Custou 45 milhões ao Inter, não é um jogador qualquer. Tem de ter qualidade para custar o que custou. Está habituado a ser campeão, teve a influência que teve no nosso rival. Conheço-o, já trabalhou comigo, achámos que era o jogador para fazer várias funções na estratégia e sistema tático e entrou como uma luva no Benfica, adaptou-se bem. É um jogador que, além da qualidade técnico-tática é uma pessoa bem estruturada mentalmente, as coisas têm sido fáceis para ele".