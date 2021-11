Jesus não sabia que o Bayern-Barcelona será à porta fechada e atirou: «Até nisso não temos sorte»

“Até nisso não temos sorte.”°°Jorge Jesus em Declarações à ELEVEN° °#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/0wu3gNldBF — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 23, 2021

Jorge Jesus admitiu estar "completamente arrasado" após o empate desta noite em Barcelona, nomeadamente pelo lance em que Seferovic falhou um golo de forma incrível já na reta final da partida. "Tenho tantos anos de treinador e nunca vi um jogador meu perder uma oportunidade destas. Era quase impossível mas o futebol é assim, tem estas surpresas", afirmou o treinador do Benfica, aos microfones da Eleven."Merecíamos que hoje tivéssemos ficado dependentes de nós. Agora estamos dependentes do Bayern e, quando estás dependente dos outros, nunca dá certo. Espero que o Bayern olhe para o jogo [com o Barcelona] com respeito desportivo e ponha os melhores jogadores. Assim pode ajudar-nos", acrescentou.Confrontado com o facto de o Bayern Munique-Barcelona se realizar sem público, devido às medidas em vigor na Baviera para conter a propagação da Covid-19, o treinador do Benfica mostrou-se surpreendido. "É à porta fechada? Até nisso não temos sorte. Se calhar já é um sinal… Mas temos de fazer o nosso trabalho. É um dado que ajuda a equipa do Barcelona, não jogar em Munique com aquele ambiente que todos sabemos. Só espero que o Bayern faça o que sabe fazer bem. Se for assim, com maior ou menor dificuldades, ganhar o jogo", analisou o técnico das águias."Não. Nem pouco mais ou menos. Mas foi um dos que mais sofri na fase final do jogo. Fomos organizados, muito forte. Faltou alguma qualidade individual de jogadores como Everton, Darwin e João Mário como normalmente têm. Defensivamente o Benfica esteve muito bem.""Hoje acreditava. Vim convencido que ia vencer aqui. Contra uma grande equipa, mas sabia da nossa capacidade. Sendo assim, se calhar não vou ter a sorte de ter um terceiro a ajudar-me".