Jesus: «Quando jogava diziam que uma equipa com três brasileiros passava a escola de samba»

Jorge Jesus considerou esta terça-feira injustas as críticas que, na opinião do treinador do Benfica, ainda hoje visam a grande maioria dos jogadores brasileiros.





"Tem um talento incrível. Não há só grandes jogadores brasileiros, o Ronaldo e Messi não são. Mas eles nasceram para jogar. Têm um talento fora do normal, que nem valorizam muito. O Brasil faz jogadores do dia para a noite e nem sabem porque é. É pela calendarização do futebol brasileiro. O jogador brasileiro gosta de aprender, que lhe ensinem o jogo para além do talento dele. Trabalham com paixão e alegria", sublinhou Jorge Jesus, numa sessão em que foi orador do primeiro dia da 1ª edição do Global Football Management, em Lisboa."Quando eu jogava diziam que uma equipa que tivesse três brasileiros deixava de ser um equipa e era uma escola de samba. É mentira! O brasileiro tem paixão pelo trabalho. Tem uma coisa que para mim é espetacular: a gratidão pelo treinador e por quem os faz evoluir. Falam para mim como nunca estava habituado", disse, emocionado, considerando que as conquistas no Flamengo só foram possíveis pelos jogadores."Parece que foi um ano mas não foi. Nesses 13 meses, eu e a minha equipa técnica,que somos 8, apanhámos o campeonato em andamento, a 9 pontos de atraso do primeiro. E acabámos com 16 de avanço para o segunfo. Apanhámos o início da outra época e conquistámos mais 4 títulos. Não sei se poderia alguma vez fazer a mesma coisa que fizemos nesse tempo. Muito por essa ligação ao talento do jogador brasileiro", constatou.