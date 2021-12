Jesus: «Quem está ligado à Champions vai perceber por que é que o Barcelona ficou fora»

Jorge Jesus estava naturalmente satisfeito pela vitória que colocou o Benfica nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões . Após o encontro com o Dínamo Kiev , o treinador das águias lembrou o percurso feito nesta prova e falou em justiça pelo desfecho."Fizemos umas eliminatórias e uma fase de grupos espectaculares. Jogámos dez jogos, ganhámos cinco, empatámos três e perdemos dois. Com quem? Com o Bayern, para a equipa mais forte do Mundo que é o Bayern Munique. Isso justificou o apuramento para os 'oitavos'. E hoje penso que todo o mundo que está ligado à Champions vai perceber por que o Barcelona ficou de fora. Quem tirou o Barcelona foi o Benfica. Para o Benfica em termos internacionais é muito bom, um pouco o recuperar do estatuto, que é o que queríamos. Vamos estar nas melhores 16 do mundo. Agora é esperar o sorteio. Vai ser uma das mais fortes. Não tenho preferência, mas sai sempre o mais forte. Vai calhar uma das três. O Bayern não pode ser, felizmente", começou por dizer, à ELEVEN.Jesus assumiu ainda que não quis saber do resultado do outro jogo do grupo... mas que suspeitava. "Sabia que se não ganhássemos não interessava o que se passava lá. É verdade que percebi pelos adeptos, mas só no fim, quando o quarto árbitro mostrou os 4 minutos, é que perguntei ao João [de Deus] quando estava. Ele não disse o resutlado, só disse 'está bom para nós'. Não sabia o resultado, mas calculei. Não perguntei a ninguém, porque isto não é como começa, mas como acaba. O futebol é assim. Estava dentro ao intervalo, mas no final podia estar fora. Os jogadores merecem, depois de uma fase de grupos espectacular e agora há que esperar pelo sorteio"."Os jogadores sabiam que o jogo era muito importante para o Benfica, para o treinador e para eles mesmos. O Benfica não vai aos 'oitavos' há cinco ou seis anos. Mas não é só isso. É o percurso, com 10 jogos muitos bons", concluiu.