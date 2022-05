João Capucho assinou esta quinta-feira contrato de formação com o Benfica aos 15 anos e espera "daqui por 10 anos estar a jogar na equipa principal" do clube. O lateral-esquerdo está há... nove anos de águia ao peito. Nunca conheceu outro emblema.Capucho identifica-se com Grimaldo na formação sénior e "o ídolo é Roberto Carlos". "É um dos melhores jogadores do Mundo na minha posição", explicou.Segundo o clube da Luz, o jovem internacional português sub-15 tem 23 jogos oficiais em 2021/22.