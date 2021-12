João de Deus: «Aqueles primeiros minutos tiram-nos a possibilidade de discutir a eliminatória»

Encarregue de comandar a equipa do Benfica no clássico com o FC Porto , João de Deus assumiu que o arranque praticamente a perder acabou por ser decisivo na definição final da eliminatória dos 'oitavos' da Taça de Portugal."Não entrámos bem, sofremos logo dois golos a abrir, um de canto e outro de lançamento de linha lateral. Em momentos de bola parada onde habitualmente somos fortes e competentes. Infelizmente não fomos. Depois a equipa animicamente teve uma quebra e sobretudo até final da primeira parte teve dificuldade para equilibrar na perda de bola. Aí o FC Porto teve algumas saídas, criou problemas. Ao intervalo retificámos, na segunda parte foi diferente, a equipa beneficiou de ter mais um, instalou-se no meio campo do FC Porto... Não tivemos tantas oportunidades como queríamos, mas também por mérito e capacidade do adversário. São aqueles primeiros minutos que nos tiram a possibilidade de discutir a eliminatória", assumiu, à CNN.Questionado sobre o peso que poderá ter tido a 'novela' em torno do futuro de Jorge Jesus no perder de um objetivo da época, João de Deus foi claro. "Acabámos por perder um objetivo que tínhamos. Estamos frustrados e tristes por isso. Quanto ao resto... nada a dizer".