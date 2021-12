João de Deus confirma encontro entre Jesus e dirigentes do Flamengo e revela resposta do treinador

João de Deus confirmou esta quarta-feira que Jorge Jesus se encontrou com os dirigentes do Flamengo, notícia avançada hoje por Record . O treinador adjunto do Benfica sublinhou que o encontro foi do conhecimento de Rui Costa e apontou o compromisso de JJ com os encarnados."Estou aqui hoje porque o nosso treinador foi castigado senão teria todo o gosto em responder. Em relação às notícias que têm vindo a público, dizer-vos que tenho falado muito com o mister e especificamente hoje mais ainda. Quero-vos dizer o seguinte: ontem houve um encontro do mister com os amigos do Flamengo e devidamente autorizado pelo Benfica e com o conhecimento de Rui Costa. O mister disse que não pode nem quer neste momento abandonar o Benfica. Há um contrato para cumprir, quer cumprir e quer ganhar títulos no Benfica. Foi esse o propósito que nos fez vir para a Portugal novamente. Ele mantém-se inalterado e cada vez com mais convicção", disse em conferência de imprensa de antevisão ao clássico com o FC Porto, de amanhã, para a Taça de Portugal (20H45).E prosseguiu: "De uma vez por todas, queremos acabar com as dúvidas. Podem dizer que é o João de Deus que está a dizer e não o mister. Esta mensagem que estou a passar foi-me passada por Jesus na presença do diretor-geral Rui Pedro Braz e do presidente Rui Costa. É uma mensagem fidedigna. Acabaram as dúvidas em relação a este tema. Tudo o que se tem falado não se desvia em absoluto daquilo que queremos: títulos no Benfica. Temos 4 competições em que estamos envolvidos e queremos ganhar já amanhã. As notícias que têm vindo a público não vão desviar o foco da equipa do Benfica que tem o intuito de ir ao Dragão qualificar a equipa para os quartos de final da Taça".Questionado sobre se coloca em cima da mesa a possibilidade de voltar ao Brasil, João de Deus atirou: "Não posso fazer futurologia, mas o que lhe posso dizer é o que posso controlar é que enquanto o mister assim o entender, eu irei sempre trabalhar com o mister JJ".