João de Deus e a ausência de Jesus: «Saber a 24 horas de um jogo que não ia estar presente...»

Responsável por comandar o Benfica na ausência de Jorge Jesus, João de Deus mostrou-se globalmente satisfeito com o triunfo das águias diante do Sp. Covilhã, por 3-0 , e enalteceu o facto de o objetivo principal do apuramento para a final four da Allianz Cup ter sido atingido."O nosso objetivo era chegar à final four. Foi conseguido e bem conseguido. Precisávamos de ganhar por 3 golos e ganhámos por 3 golos. É verdade que tivemos dificuldades, mas não jogámos sozinhos. Foi diante de um adversário que valorizou a nossa vitória, que defendeu em bloco baixo, com seis unidades à frente da área. Tornou a nossa missão mais difícil. Na segunda parte conseguimos encontrar espaços para vencer e penso que chegamos à final four com todo o mérito", começou por dizer, à SportTV.Mesmo diante de um oponente de um escalão inferior, o Benfica manteve a estratura habitual, algo que João de Deus justificou desta forma. "É a nossa ideia de jogo, seja contra quem for. Mas durante a segunda parte, como viu, houve um momento em que optámos por ter uma equipa com quatro defesas. O jogo é dinâmico, as decisões são para ser tomadas e felizmente foram as corretas, porque vencemos".A fechar, um comentário a propósito da ausência de Jorge Jesus do banco de suplentes, por castigo. "O nosso líder faz sempre falta e a 24 horas de um jogo saber que não o vamos ter é evidente que é uma situação triste e desagradável, que tivemos de de ultrapassar. Felizmente os jogadores conseguiram pôr em prática a estratégia delineada e vencemos. Aproveito também para lhe dedicar esta vitória".