João de Deus e o apoio na Luz: «Quando uma equipa ganha por 7-1 é claro que tem que ser ovacionada»

O Benfica garantiu este domingo a sua segunda maior goleada da temporada ao bater o Marítimo, por, em jogo da 15.ª jornada da Liga Bwin, números que deixaram João de Deus satisfeito."É um jogo que nos deixa satisfeitos porque fomos tendo oportunidades e conseguimos um resultado volumoso que dá moral à equipa", começou por dizer o treinador-adjunto do Benfica, que hoje substituiu o suspenso Jorge Jesus no banco de suplentes dos encarnados, em declarações à BTV.João de Deus aproveitou ainda para elogiar a resposta dos jogadores que acabaram por entrar no decorrer do encontro e da prestação dos avançados, Darwin, Yaremchuk, Gonçalo Ramos e Seferovic, pelos golos que apontaram."Toda a gente que joga de início ou entra tenta fazê-lo nas melhores das suas capacidades, todos estão preparados para jogar, deram essa demonstração e isso é de louvar", atirou o técnico, deixando ainda uma palavra aos adeptos que aplaudiram a equipa após o apito final do encontro. "É normal que aplaudam depois de uma vitória expressiva. É normal que estejam satisfeitos. Quando uma equipa por 7-1 claro que tem que ser ovacionada no fim", terminou.